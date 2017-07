Van Bronckhorst geeft geen garanties: ‘Ook onder de lat wil je concurrentie’

Brad Jones speelde vorig seizoen een belangrijke rol bij het kampioenschap van Feyenoord en verlengde onlangs zijn contract in Rotterdam nog met een jaar. De kans is echter aanwezig dat de Australiër volgend seizoen genoegen moet nemen met een plek op de bank, aangezien Giovanni van Bronckhorst nog niet heeft besloten wie zijn eerste keus gaat worden.

De trainer zag Kenneth Vermeer zaterdagmiddag een hele wedstrijd in actie tegen SDC Putten: “Voor een keeper is het vrij kort om in een wedstrijd als deze maar één helft te spelen. Dus daarom heb ik samen met Khalid (Benlahsen, red.), de keeperstrainer, besloten om elk van hen een wedstrijd te geven”, legt hij uit aan FOX Sports.

“Of het een compleet open strijd is? Ja, natuurlijk. Je wilt concurrentie in je team, ook onder de lat. Jones heeft het vorig seizoen perfect gedaan. Kenneth werd later in het seizoen nog fit, maar destijds besloten we om het zo te laten. Het is nu weer een nieuw seizoen”, gaat Van Bronckhorst verder.

De oefenmeester zag tegen de amateurs van SDC ook hoe de zestienjarige Cheick Touré uitgroeide tot een van de absolute uitblinkers: “We hebben Cheick erbij gehaald aan het begin van de voorbereiding om de groep groter te maken. Hij maakt een goede indruk. Hij is pas zestien, maar heeft alles wat je nodig hebt als buitenspeler. Hij heeft snelheid, een actie en een goede voorzet. Hij moet langzaam zijn stappen gaan maken, om uiteindelijk het eerste elftal te gaan halen”, vertelt hij op de website van zijn club.