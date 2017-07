Ajax speelt achter gesloten deuren gelijk tegen Belgische topploeg

Ajax is zaterdagmiddag voor het eerst sinds de tragische gebeurtenis rondom Abdelhak Nouri weer in actie gekomen. De Amsterdammers speelden achter gesloten deuren met 3-3 vriendschappelijk gelijk tegen KRC Genk.

Nadat het oefenduel met Rijnsburgse Boys van dinsdagavond nog was afgelast, stuurde trainer Marcel Keizer zaterdag tegen Genk zijn beoogde basiself het veld in. Donny van de Beek vormde samen met Lasse Schöne en Hakim Ziyech het middenveld van Ajax, terwijl Kasper Dolberg in de punt van de aanval werd geflankeerd door David Neres en Justin Kluivert. Laatstgenoemden wisten beiden te scoren; het andere Amsterdamse doelpunt kwam op naam van Ziyech.

Voor Ajax betekende het zijn tweede oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, na het treffen van vorige week met Werder Bremen. De ploeg van Keizer oefent nog tegen PAOK Saloniki en Olympique Lyon, alvorens het eind deze maand OGC Nice treft in de derde voorronde van de Champions League.