Fraser vestigt hoop op Castaignos: ‘Vind ik echt een geweldenaar’

Vitesse versterkte zich deze zomer met het oog op komend seizoen al met Thomas Bruns, Thulani Serero, Fankaty Dabo, Remko Pasveer, Tim Matavz, Charlie Colkett en Bryan Linssen, maar Henk Fraser stelt dat de selectie van de Arnhemmers nog niet rond is. De oefenmeester hoopt voor september nog enkele versterkingen te mogen verwelkomen.

Fraser wist Vitesse dankzij de winst van de KNVB Beker in zijn debuutjaar direct naar de groepsfase van de Europa League te leiden. "Er zullen straks door de club ongetwijfeld allerlei ambities worden uitgesproken, maar die moeten wel stroken met de kwaliteit in je selectie", tempert de coach de verwachtingen echter in gesprek met Voetbal International. "Ik vind dat er zeker nog een aantal spelers bij moet komen.”

Vitesse verloor clubtopscorer Ricky van Wolfswinkel vorige maand aan FC Basel en haalde Matavz als diens vervanger. Fraser zegt echter nog te hopen op een extra aanvaller en sprak zelfs al eens met Luc Castaignos. Laatstgenoemde zit bij Sporting Portugal momenteel op een dood spoor en zou voor 2,5 miljoen euro kunnen vertrekken uit Portugal. "Vind ik echt een geweldenaar", aldus Fraser over de ex-Feyenoorder.