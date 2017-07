Van Bronckhorst: ‘Er zijn zorgen, hij verlaat niet voor niets het veld’

Feyenoord boekte zaterdag een overtuigende 1-10 oefenzege op SDC Putten, maar na afloop van de wedstrijd heerste er niet enkel tevredenheid bij trainer Giovanni van Bronckhorst. De oefenmeester zag Bart Nieuwkoop tegen het einde van het duel uitvallen met wat leek op een hamstringblessure.

“Ja, er zijn zorgen. Hij verlaat niet voor niets het veld. We hopen dat het meevalt”, reageerde Van Bronckhorst na afloop van de wedstrijd tegenover RTV Rijnmond. De Rotterdammers hopen naar verluidt zondag meer duidelijkheid krijgen over de ernst van de kwetsuur bij de rechtsback, die nieuweling en concurrent Kevin Diks in zijn tweede wedstrijd voor Feyenoord op zag vallen met een assist en een doelpunt.

“Het voelt nu al vertrouwd. Ik ben goed opgevangen. De mensen hier hebben gezorgd dat ik me welkom voelde. Ik kende veel jongens al, dat is een voordeel. Ik merk ook dat mijn spel steeds beter wordt”, vertelde de verdediger, die voor een seizoen wordt gehuurd van Fiorentina, voor de camera’s van FOX Sports. Diks zal zondag samen met andere nieuwkomers Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius tijdens de open dag met een helikopter in De Kuip worden afgezet: “Vroeger ging ik al met mijn vader naar de open dag, nu mag ik zelf in die helikopter zitten. Dat is alleen maar mooi.”