Frank de Boer debuteert met overwinning bij Crystal Palace

Frank de Boer heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd als coach van Crystal Palace weten te winnen. In een oefenduel rekenden the Eagles met 1-3 af met Maidstone United, dat op het vijfde niveau acteert. Jordon Mutch was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Palace.

De middenvelder, die vorig seizoen werd verhuurd aan het Reading van Jaap Stam, liet op die manier zien dat De Boer hem in de aankomende voetbaljaargang wellicht wel kan gebruiken. Palace ging dankzij de dubbelslag van Mutch, en een tegentreffer van Joe Pigott, met een 1-2 voorsprong de kleedkamer in voor de rust. Dion Henry zorgde twintig minuten voor tijd voor het slotakkoord.

De Boer kan zo met een gerust hart op het vliegtuig stappen voor een oefentrip naar Hong Kong. Liverpool is woensdag in het Verre Oosten de tweede oefentegenstander voor de Nederlandse oefenmeester in het kader van de Premier League Asia Trophy. Zaterdag volgt nog een ontmoeting met Leicester City of West Bromwich Albion.