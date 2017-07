Moreno sprak nog niet met nieuwe trainer: ‘Maar dat zal gauw gebeuren’

Héctor Moreno kijkt uit naar een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. De Mexicaanse centrumverdediger verbond zich vorige maand voor vier seizoenen aan AS Roma en werd zaterdag officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe club. De ex-PSV'er kreeg het rugnummer vijftien toegewezen, nadat hij met succes een medische keuring had afgelegd.

Moreno zal zich spoedig bij de selectie van Eusebio Di Francesco voegen, nadat hij langer vrijaf kreeg vanwege zijn deelname met Mexico aan de Confederations Cup. "Ik heb nog niet met de trainer gesproken, maar dat zal gauw gebeuren", wordt de 29-jarige stopper geciteerd door diverse Italiaanse journalisten. "Ik ben enorm blij en heel enthousiast over dit nieuwe avontuur."

Roma betaalde naar verluidt een kleine zes miljoen euro om Moreno los te weken bij PSV. De mandekker begon zijn carrière in eigen land bij Pumas UNAM en werd in 2008 door AZ naar Europa gehaald. Na een succesvolle periode in Alkmaar volgde een transfer naar Espanyol, waar Moreno vier jaar onder contract stond. De afgelopen twee seizoenen kwam hij tot tachtig officiële wedstrijden voor PSV.