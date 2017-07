Feyenoord boekt monsterzege en heeft prachtig eerbetoon voor Nouri

Feyenoord heeft zaterdag een ruime overwinning op SDC Putten geboekt. Het team van Giovanni van Bronckhorst zegevierde met liefst 1-10 over de amateurs. De spelers van de landskampioen kwamen het veld op in een shirt met foto en nummer 34 als eerbetoon naar Ajax-speler Abdelhak Nouri. In de 34e minuut werd het spel stilgelegd voor een staande ovatie voor de middenvelder.

De start van Feyenoord mocht er absoluut zijn. Nicolai Jörgensen kopte in de vierde minuut een voorzet van Kevin Diks binnen en acht minuten later schoot Jens Toornstra de 0-2 op heerlijke wijze in de verre hoek. De zestienjarige Cheick Touré gaf twee minuten later zijn visitekaartje af. Na een mooie actie aan de rechterkant nam hij de 0-3 voor zijn rekening en in de achttiende minuut scoorde Diks, op aangeven van Toornstra.

In de slotminuten voor rust liep Feyenoord verder uit. Jean-Paul Boëtius maakte er 0-5 van, na een mooie actie van Tonny Vilhena op de achterlijn. Jörgensen kopte zijn tweede binnen, op aangeven van Touré. In de tweede helft koos Van Bronckhorst ervoor om bijna een compleet nieuw elftal in het veld te sturen.

Michiel Kramer had na nog geen negen minuten al tweemaal het net gevonden. In de 47e minuut rondde hij voorbereidend werk van Emil Hansson af en zeven minuten later was Bilal Basacikoglu de aangever: 0-7 en 0-8. In de 78e minuut completeerde Kramer zijn hattrick, enkele minuten voor de eretreffer van Putten, via Joost Heerschop. In de slotfase moest Bart Nieuwkoop geblesseerd van het veld. Het was uiteindelijk Kramer die met zijn vierde doelpunt de eindstand van 1-10 bepaalde.