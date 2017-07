Manchester City slaat toe en betaalt twaalf miljoen euro voor Douglas

Manchester City heeft de komst van Douglas Luiz afgerond. De Premier League-club maakt via de officiële kanalen de komst van de negentienjarige middenvelder officieel, voor de duur van vijf jaar.

Braziliaanse en Engelse media speculeerden de voorbije weken al over een eventuele transfer van Douglas naar het Etihad Stadium. De Braziliaan arriveerde eerder deze week in Manchester voor een medische keuring. Voormalig werkgever Vasco da Gama ontvangt twaalf miljoen euro voor de verkoop van de Braziliaans jeugdinternational.

"We zijn erg blij met de komst van Douglas", zo licht technisch directeur Txiki Begiristain toe op de clubsite. "Een voetballer met een geweldige potentie en iedereen kijkt er hier naar uit om hem te helpen met het ontwikkelen van zijn talent en progressie in wedstrijden." Manchester City maakt ook duidelijk dat er in de komende dagen meer duidelijkheid zal zijn over de weg die Douglas zal inslaan, daar hij waarschijnlijk zal worden verhuurd.