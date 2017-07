‘Mensen vragen waarom ik ben vertrokken, de club is in verkeerde handen’

Ruben Schaken zit voorlopig nog altijd zonder club. De 35-jarige vleugelaanvaller is transfervrij nadat zijn contract bij ADO Den Haag begin deze maand afliep en hoopt spoedig bij een andere club de draad weer op te kunnen pakken. Schaken benadrukt evenwel geen overhaaste beslissingen te zullen nemen.

"Natuurlijk zit ik in een luxepositie. Ik kan wachten op het mooie avontuur", zegt de ex-Feyenoorder in gesprek met ELF Voetbal over zijn sportieve toekomst. Schaken werd twee jaar geleden na een kort avontuur in Azerbeidzjan opgepikt door ADO en speelde uiteindelijk 56 officiële wedstrijden voor de club. "Mensen vragen weleens verbaasd waarom ik bij ADO Den Haag ben vertrokken. De club, de supporters en de spelers waren goed. Geweldig. Maar de club is in verkeerde handen. Het was niet prettig om daar te spelen. Zoveel onrust. Ik heb mooie jaren gehad hoor, maar ADO Den Haag verdient beter. Het is een prachtige club, maar met al die onrust daar, wilde ik er niet afsluiten."

Schaken traint momenteel voor zichzelf. "Wat ik namelijk in elk geval wil voorkomen, is dat zodra ik een mooie aanbieding krijg, ze zeggen: 35 jaar, hij is niet meer fit", legt hij uit. "Dát zal mij niet gebeuren. Mocht er een geschikt avontuur komen, kan ik zo beginnen. Maar ik ben wel kritisch. Eredivisie- en Jupiler League-clubs hebben zich al gemeld. Maar ik wacht op de perfecte club om af te sluiten. Stoppen kun je maar één keer. Er speelt nu van alles in het buitenland. India, Australië, Amerika. Maar het hele plaatje moet kloppen. Anders ga ik er niet heen."