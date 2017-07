‘Guidetti kan na twee seizoenen Spanje overstap naar Serie A maken’

John Guidetti staat mogelijk voor een transfer naar de Serie A. Udinese heeft volgens diverse Italiaanse media geïnformeerd bij Celta de Vigo naar de beschikbaarheid van de 25-jarige Zweedse spits, wiens contract in Balaídos nog doorloopt tot de zomer van 2020.

Zodoende komt er na twee seizoenen mogelijk een einde aan het huwelijk tussen Guidetti en Celta. De ex-Feyenoorder werd in de zomer van 2015 transfervrij opgepikt bij Manchester City en kende met 12 doelpunten in 43 officiële wedstrijden een prima debuutjaar in Spanje.

De afgelopen voetbaljaargang stokte de productiviteit van Guidetti echter enigszins. De aanvaller was in 42 duels in alle competities goed voor negen treffers en baarde vooral opzien door liefst tienmaal op de bon geslingerd te worden met een gele kaart. Guidetti verdedigde eerder ook de clubkleuren van onder meer Stoke City en Celtic.