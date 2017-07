Feyenoord staat op schitterende wijze stil bij tragedie rond Nouri

Feyenoord heeft zaterdagmiddag stilgestaan bij de tragedie van Abdelhak Nouri. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst droeg bij opkomst voor het oefenduel met SDC Putten shirts met de naam van de middenvelder van Ajax.

Op de voorkant van de witte shirts prijkte een foto van Nouri, met de tekst 'Stay Strong Appie'. Op de achterkant van de tenues stond zijn naam en het rugnummer 34. In de 34e minuut werd het spel in Putten stilgelegd voor een staande ovatie voor Nouri.

Nouri zakte afgelopen zaterdag in Oostenrijk in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen met hartritmestoornissen en belandde op de intensive care. Donderdag werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft.Vrijdag werd Nouri vanuit Oostenrijk teruggevlogen naar Amsterdam. De middenvelder van Ajax is opgenomen in het AMC.