Familie Nouri komt met dankbrief: ‘Ik zal alles in zijn oor fluisteren’

Duizenden fans van Ajax kwamen vrijdagavond bij elkaar op het Michel de Klerkhof in Amsterdam om stil te staan bij het slechte nieuws rondom Abdelhak Nouri. Voor zijn ouderlijk huis riepen de toegestroomde fans 'Appie, Appie'', applaudisseerden ze en staken ze vuurwerk af. Bij het plein vertoonden zich ook enkele spelers uit de selectie.

De broer van Nouri maakte via AT5 een prachtige dankboodschap openbaar. "We willen iedereen, iedereen, maar dan ook iedereen die er was of niet was; moslim of geen moslim, Ajacied of Feyenoorder, donker of wit, oud en jong bedanken voor de steun en met name voor het prachtige eerbetoon van gisteren. Het is niet te beschrijven wat dit met ons deed en doet. Door middel van zijn goede manieren, goede gedrag en goede karakter zijn zoveel mensen bij elkaar gekomen die in het hedendaagse nooit bij elkaar zouden willen komen."

"Dit zijn voor ons zeer positieve tekenen over de plek en rang die Abdelhak zal krijgen in het hiernamaals mocht het ergste scenario gebeuren. Maar wij geloven op de eerste plaats dat het goed met Abdelhak gaat en vertrouwen op God dat hij hem zal genezen. Wanneer ik vandaag mijn broertje Abdelhak ga bezoeken zal ik hem alles fluisteren in zijn oor. Dank jullie wel en blijf vertrouwen op God en blijf bidden en accepteer hetgeen wat God voor hem heeft en gaat bepalen. Namens de familie Nouri: dank jullie wel."

AFC Ajax maakte deze compilatie van het eerbetoon aan Abdelhak Nouri in Geuzenveld. Het is nog steeds niet te bevatten... Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 14 juli 2017

Nouri zakte afgelopen zaterdag in Oostenrijk in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen met hartritmestoornissen en belandde op de intensive care. Donderdag werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft.Vrijdag werd Nouri vanuit Oostenrijk teruggevlogen naar Amsterdam. De middenvelder van Ajax is opgenomen in het AMC,