Schalke 04 betaalt miljoenen voor opvolger van Kolasinac

Bastian Oczipka maakt de overstap van Eintracht Frankfurt naar Schalke 04, zo melden de clubs zaterdag via de officiële kanalen. De linkerverdediger heeft in Gelsenkichen een contract tot medio 2020 ondertekend en kan gezien worden als de opvolger van Sead Kolasinac, die deze zomer transfervrij naar Arsenal vertrok.

"Bastian is een betrouwbare linkerverdediger, die de Bundesliga goed kent", zo vertelt trainer Domenico Tedesco op de clubsite van Schalke 04. De oefenmeester looft de defensieve en offensieve vaardigheden van de 28-jarige back. "We zijn erg blij dat hij nu bij ons is."

Oczipka speelde vijf jaar in het tenue van Eintracht Frankfurt, dat een bedrag van vijf à zeven miljoen euro tegemoet ziet. "Ik wil Eintracht bedanken voor de zeer mooie jaren." Schalke, dat afgelopen seizoen als tiende eindigde, versterkte zich eerder met Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Amine Harit en Pablo Insua voor komend seizoen.