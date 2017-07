Vitesse-aanwinst kon vroeger naar PSV: ‘Hij zei: ‘Dat gaan we mooi niet doen’'

Bryan Linssen maakte deze zomer de overstap van FC Groningen naar Vitesse. De vleugelaanvaller kent tot nu toe een geleidelijk verloop van zijn carrière en heeft dat te danken aan zijn broer Edwin. Hij is ook profvoetballer geweest en probeert zijn broertje zoveel mogelijk te helpen.

“Plannen is in het voetbal heel moeilijk. Mijn broer is ook prof geweest. Hij is een hele verstandige jongen. Toen ik in de jeugd van Fortuna speelde, kreeg ik de kans om naar PSV te gaan. Dat leek me geweldig, maar Edwin zei: Dat gaan we mooi niet doen. Hij overtuigde me dat de kans van slagen bij Fortuna veel groter zou zijn”, zegt Linssen, die enorm opkijkt tegen zijn broer.

“Edwin is altijd een voorbeeld voor mij geweest. Een idool. Wat je vaak hebt met een vader, heb ik met hem. Edwin begeleidt mij en houdt altijd zijn koppie erbij. Hij is tien jaar ouder”, stelt de aanwinst van Vitesse, die het ook te horen krijgt als hij iets fout doet. Hij herinnert zich nog het berichtje van zijn broer na de domme rode kaart in de wedstrijd tussen FC Groningen en Roda JC Kerkrade. “Daar stonden wel een aantal scheldwoorden in, ja. Hij is bikkelhard. Ik heb af en toe een schop onder mijn reet nodig. Dat maakt me bewust van wat ik doe.”

Linssen is heel blij met de overstap naar Vitesse. Hij noemt de transfer naar Arnhem een stap vooruit. “In potentie een top 5-ploeg, Groningen is meer top 10. We kunnen de Johan Cruijff Schaal winnen en spelen in de Europa League. Bovendien kan mijn familie nu makkelijker op bezoek komen”, aldus de geboren Limburger, die met FC Groningen al in de groepsfase van de Europa League speelde. “Het interesseert die ploegen niet hoe ze spelen, als ze maar resultaat halen. Het leken wel schoolreisjes voor ons. Dat laat ik me niet nog eens gebeuren. We hebben nu een sterke selectie en de nodige ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat dit Vitesse verder kan komen.”