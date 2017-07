Chelsea rondt langverwachte komst van Tiemoué Bakayoko af

De langverwachte transfer van Tiemoué Bakayoko naar Chelsea is rond, zo maakt de club zaterdagmiddag via de officiële kanalen bekend. The Blues nemen de middenvelder over van AS Monaco en maken naar verluidt 45 miljoen euro over naar de Monegasken. Bakayoko tekent in Londen een vijfjarig contract.

Bakayoko werd vrijdag medisch gekeurd bij Chelsea. Naar verluidt werd de deal in eerste instantie opgehouden omdat de 22-jarige middenvelder problemen met zijn knie zou hebben. Om die blessure te verhelpen, zou de Fransman onder het mes moeten. Desondanks heeft Chelsea besloten om 45 miljoen euro neer te tellen voor Bakayoko, waarmee het Manchester United aftroeft.

DONE DEAL! Tiemoué Bakayoko is speler van Chelsea! De middenvelder komt voor naar verluidt 45 miljoen euro over van AS Monaco en tekent voor vijf jaar. #bakayoko #chelsea #asmonaco #premierleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 15 Jul 2017 om 8:42 PDT

The Red Devils leken Chelsea opnieuw dwars te zitten, nadat eerder Romelu Lukaku voor de neus van the Blues weggekaapt werd. Uiteindelijk besloot Manchester United zich niet te melden voor Bakayoko, waardoor AS Monaco tot een overeenstemming kon komen met Chelsea. De middenvelder is de derde zomerse aanwinst voor the Blues, die zich eerder versterkten met Antonio Rüdiger en Willy Caballero.

De defensieve middenvelder speelde sinds 2014 voor AS Monaco, dat hem voor acht miljoen euro overnam van Stade Rennes. Bakayoko genoot zijn opleiding in Rennes en brak daar door in het eerste elftal. Bij Monaco was de eenmalig Frans international afgelopen seizoen een belangrijke pilaar in het elftal dat kampioen van Frankrijk wist te worden. In dienst van de Monegasken kwam hij tot vijf treffers en één assist in 92 optredens.

Bakayoko heeft het rugnummer veertien toegewezen gekregen. "Ik ben erg blij om hier te zijn en om me bij deze geweldige ploeg te voegen", zegt de miljoenenaanwinst op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben opgegroeid met het kijken naar Chelsea. Het was vanzelfsprekend om voor deze club te tekenen, want het is een club waar ik in mijn jeugd al veel van hield. Ik kijk ernaar uit me verder te ontwikkelen onder een fantastische coach (Antonio Conte, red.) en met zoveel geweldige teamgenoten."