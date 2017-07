‘Iedere ochtend als ik wakker word, is Nouri het eerste waar ik aan denk’

Ook bij Timothy Fosu-Mensah is het nieuws over Abdelhak Nouri heel hard aangekomen. De verdediger van Manchester United speelde in de jeugd van Ajax heel lang samen met Nouri. “Ik voetbalde vanaf mijn achtste met hem samen, dus dit is enorm moeilijk”, zegt Fosu-Mensah op de website van zijn club.

“Dit is een hele moeilijke tijd voor me door wat er met Nouri gebeurd is”, stelt de verdediger, die momenteel met Manchester United in de Verenigde Staten verblijft. “Het leven gaat verder. Maar iedere ochtend als ik wakker word, is Nouri het eerste waar ik aan denk. Het doet heel veel pijn. Ik spreek veel met mijn voormalig ploeggenoten van Ajax en samen proberen we sterker te zijn.”

In het voetbal vindt Fosu-Mensah afleiding. “Ik geniet van iedere dag dat we hier zijn. Wat gebeurd is, is enorm moeilijk. Maar als ik voetbal, denk ik alleen aan het spelletje. Als ik terug ben in het hotel, probeer ik contact met vrienden te zoeken. Maar als ik op het veld sta, ligt mijn focus op het voetbal”, legt Fosu-Mensah uit. “Ik train hard, doe mijn best en probeer iedere kans die ik krijg te grijpen.”

Fosu-Mensah zag met Romelu Lukaku en Victor Lindelöf reeds twee nieuwe ploeggenoten komen. “Ze passen uitstekend in deze groep. We hebben een fantastische selectie. Iedereen is aardig, waardoor de nieuwe spelers zich snel thuis voelen. Het is geweldig om te weten dat spelers voor je klaarstaan als je hulp nodig hebt.”