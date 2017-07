‘Ada is echt, echt heel erg gevaarlijk; ze pakte dit seizoen de treble!’

In de tweede Oranjeroze EK Update praat Justus met Marjolein van vrouwenvoetbalnieuws.nl over de start van het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal in Nederland. Onder meer Noorwegen, de eerste tegenstander van Oranje, komt aan bod evenals diens sterspeelster Ada Hegerberg. Verder wordt er aandacht besteed aan Lieke Martens die aan de kant van Nederland misschien wel de belangrijkste naam is.