‘Zij zijn de galavoorstelling van Ajax tegen Olympique Lyon nog niet vergeten’

Ajax moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen het Franse OGC Nice. De Amsterdammers beginnen over twee weken met een uitwedstrijd, waarna de return in Amsterdam zeven dagen later plaatsvindt. Volgens Jurriaan van Wessem, sportjournalist en kenner van het Franse voetbal, is Ajax de favoriet in het tweeluik.

“Zij zijn de galavoorstelling van Ajax tegen Olympique Lyon in Amsterdam nog niet vergeten. Het is een mooi affiche, waarbij de ploeg van Marcel Keizer favoriet is”, zegt Van Wessem in gesprek met de NOS. “En Mario Balotelli is ook nog eens geschorst voor de heenwedstrijd, een meevaller. De vraag is echter in hoeverre Ajax zich kan focussen gezien de vreselijke situatie rond Abdelhak Nouri.”

Volgens Van Wessem is er deze zomer het nodige veranderd bij Nice. Zo is Younès Belhanda vertrokken, terwijl Dalbert op het punt staat om bij Internazionale te tekenen. “Nice is een ploeg die snel kan omschakelen en over veerkracht beschikt. Een onberekenbaar elftal, defensief sterk. Maar ik weet niet of ze de knappe prestaties van vorig seizoen kunnen herhalen.”

Architect van het succes van Nice is trainer Lucien Favre. “Hij is echt een lot uit de loterij gebleken. Favre heeft Nice in korte tijd tijd getransformeerd in een ontzettend stugge ploeg”, stelt Van Wessem. Nice deed lange tijd mee om de Franse titel, maar Paris Saint-Germain en AS Monaco bleken uiteindelijk toch te sterk. “Geen schande uiteraard. Ik was best verbaasd dat Nice een overgang van Favre naar Borussia Dortmund tegenhield. Bij Ajax hadden ze blijkbaar minder moeite met een vertrek van Peter Bosz..”