‘Nederlandse clubs in Zweden op de tribune voor Nigeriaanse spits’

Alhaji Gero is komend seizoen mogelijk in de Eredivisie te bewonderen, zo weet All Nigeria Soccer te melden. Scouts van AZ en FC Groningen zouden afgelopen week bij het Zweedse Östersunds FK op de tribune hebben gezeten voor de 23-jarige spits.

De Nigeriaan speelde in de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League tegen Galatasaray, die met 2-0 gewonnen werd, 81 minuten mee. Gero scoorde niet, maar zou toch een positieve indruk hebben achtergelaten op de aanwezige scouts. Overigens was er ook een afvaardiging van het Zwitserse FC Sion aanwezig in de Jämtkraft Arena.

Gero verruilde in de winter van 2016 het Deense Viborg FF voor Östersunds FK. Het was niet de eerste keer dat hij in Zweden aan de slag ging, want de spits speelde eerder voor Östers IF. Dat was zijn eerste club in Europa, nadat hij in zijn thuisland voor Enugu Rangers, Kaduna United, Lobi Stars en El-Kanemi Warriors had gespeeld. De voormalig jeugdinternational van Nigeria speelde tot dusver 43 wedstrijden voor Östersunds FK, waarin hij 8 keer tot scoren kwam.