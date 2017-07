‘Juventus legt bod van honderd miljoen op Higuáin naast zich neer’

Juventus heeft een bod van honderd miljoen euro op Gonzalo Higuaín naast zich neergelegd, zo weet Tuttosport te melden. Chelsea hoopte met dat bedrag el Pipita los te kunnen weken bij de Italianen, maar zij zijn niet van plan om de Argentijn te verkopen.

Iemand van Chelsea nam tien dagen geleden contact op met Juventus-voorzitter Giuseppe Marotta om te informeren naar de vraagprijs voor Higuaín. “Deze speler is niet te koop”, reageerde Marotta volgens de Italiaanse sportkrant op de vraag uit Londen. Zelfs een bod van honderd miljoen euro werd rigoureus van tafel geveegd door de Oude Dame.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 15 Jul 2017 om 12:02 PDT

Na het vertrek van Leonardo Bonucci wil Juventus zijn selectie graag intact houden. Dat betekent dat het ook spelers als Paulo Dybala en Alex Sandro, die de nodige interesse genieten, graag in Turijn wil houden. Tot dusver versterkte Juventus zich met Douglas Costa en Rodrigo Bentancur, terwijl Juan Cuadrado en Mehdi Benatia definitief werden overgenomen.

Higuaín werd vorige zomer door Juventus voor negentig miljoen euro overgenomen van Napoli. Er zou dus nu al winst gemaakt kunnen worden op de spits. Chelsea-manager Antonio Conte is nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe aanvalsleider, nadat hij besloot om Diego Costa aan de kant te zetten. Ook Álvaro Morata en Andrea Belotti worden momenteel in verband gebracht met een transfer naar the Blues.