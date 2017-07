Sneijder vliegt naar Amsterdam: ‘Niet leuk om zo weg te gaan’

Wesley Sneijder is sinds vrijdagavond geen speler van Galatasaray meer en dat doet hem pijn, zo vertelde hij in een interview met beIN Sports. De 33-jarige middenvelder sprak met het journaille kort voor vertrek naar Nederland.

“Natuurlijk ben ik verdrietig. Als je op zo’n manier moet vertrekken, dan is dat niet leuk. Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten, maar de trainer heeft zijn keuze gemaakt. Hij heeft ervoor gekozen om niet met mij te werken. Als een coach niet met je wil werken, dan moet je op zoek naar wat anders. En als een coach jou niet meer wil gebruiken, dan krijg je ook geen rugnummer. Ik wens Younes Belhanda alle succes toe”, aldus Sneijder, die daarmee verwees naar het rugnummer tien dat Belhanda vanaf dit seizoen draagt.

Galatasaray besloot vrijdag het contract van Wesley Sneijder te ontbinden. Waar denk jij dat hij komend seizoen te bewonderen is? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 14 juli 2017

“Ik heb nog geen verdere plannen. Ik ga naar Amsterdam en vanaf daar zie ik wel wat ik ga doen. Ik heb in ieder geval vertrouwen in mijn kwaliteiten en weet zeker dat er iets op mijn pad komt. Ik heb nog geen club, nee. Ik heb veel prachtige momenten meegemaakt bij Galatasaray en over het geheel bezien ben ik erg blij dat ik de kans heb aangegrepen om naar Galatasaray te komen”, aldus de recordinternational van het Nederlands elftal.

Sneijder had nog een contract tot medio 2018, maar om de contractontbinding mogelijk te maken, besloot hij af te zien van het restsalaris van vierenhalf miljoen euro dat hij nog zou krijgen. Hij ging tevens akkoord met een bepaling die stelt dat Sneijder een schadevergoeding van twintig miljoen euro moet betalen als hij binnen drie jaar aan de slag gaat bij een andere club in Turkije.