‘Ik weet zeker dat Appie zou zeggen: ‘ga knallen, jullie gaan winnen’’

Joël Veltman was vrijdag aanwezig bij het eerbetoon in Geuzenveld aan Abdelhak Nouri. De verdediger constateerde grote ‘verslagenheid’ en kan nog altijd niet bevatten dat de carrière van de twintigjarige middenvelder nu al voorbij is: “Dat zoiets zo’n mooie jongen kan gebeuren, is gewoon vreselijk”, aldus Veltman.