Beckham reageert: ‘Ik was bedroefd toen ik het nieuws over Appie hoorde’

Het nieuws over Abdelhak Nouri heeft ook David Beckham niet ongeroerd gelaten. De voormalig middenvelder van onder meer Manchester United en Real Madrid heeft via een bericht op zijn Instagram-pagina zijn steun uitgesproken voor Nouri, diens familie en alle supporters van Ajax.

“Ik was zeer bedroefd toen ik het nieuws over Appie Nouri hoorde”, schrijft hij. “Ik spreek voor iedere speler als ik zeg dat onze gedachten en liefde met hem en zijn familie zijn. Hij is een getalenteerde jonge speler en mijn vrienden hebben mij verteld dat hij een aardige en respectvolle jongen is. Moge de familie alle kracht ontvangen om in deze moeilijke tijd met de situatie om te gaan.”

AFC Ajax maakte deze compilatie van het eerbetoon aan Abdelhak Nouri in Geuzenveld. Het is nog steeds niet te bevatten... Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 14 juli 2017

Ajax maakte donderdag bekend dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Het twintigjarige talent ging tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk ineens naar de grond, nadat hij last kreeg van hartritmestoornissen. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, alwaar hij in slaap werd gehouden.

De hersenfuncties van Nouri werden woensdag en donderdag op de intensive care nader onderzocht en daaruit bleek dat een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert en dat de kans op herstel van die functies nihil is. De hersenschade is het gevolg van te weinig zuurstoftoevoer. Afgelopen vrijdag brachten supporters en spelers van Ajax en masse een eerbetoon aan Nouri en diens familie in Geuzenveld.