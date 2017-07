Ajax werkt zaterdag twee oefenduels af achter gesloten deuren

Ajax treedt over anderhalve week, op 26 juli, aan in de derde voorronde van de Champions League, maar de voorbereiding op dat duel is door het nieuws over Abdelhak Nouri als vanzelfsprekend verstoord. Toch zal Ajax zich optimaal moeten voorbereiden voor het tweeluik met OGC Nice.

Het team van trainer Marcel Keizer oefent daarom zaterdag tegen zowel PAOK Saloniki als Racing Genk. De vriendschappelijke wedstrijd tegen de subtopper uit Griekenland, dat om 20.00 uur van start gaat, was al bekend, maar dat er om 16.30 uur gespeeld gaat worden tegen Racing Genk, is nieuws.

Het Algemeen Dagblad meldt dat beide duels achter gesloten deuren worden afgewerkt. De Amsterdammers spelen twee keer op één dag om ‘de spelers dezelfde fysieke belasting’ te ondergaan als die gevraagd wordt tijdens de dubbele ontmoeting met Nice, zo valt er in de krant te lezen.