Ajax strijkt meeste televisiegeld op in Eredivisie: bijna tien miljoen euro

De clubs in de Eredivisie verdienen steeds meer aan televisiegelden. Dat heeft te maken met het verdienmodel dat gebaseerd is op de prestaties van de clubs over de afgelopen tien seizoenen, zo schrijft De Telegraaf zaterdagochtend.

De krant meldt dat de clubs door dat model al voorafgaand aan het seizoen weten wat voor bedrag ze opstrijken aan televisiegelden. De beste presterende club is Ajax, dat in het seizoen 2017/18 9,48 miljoen euro mag bijschrijven. Daarna volgen Feyenoord en PSV met respectievelijk 8,8 en 8,7 miljoen euro.

FC Twente en FC Utrecht zijn the best of the rest en houden bedragen van 6 en ruim 5,6 miljoen over aan het contract dat de Eredivisie CV heeft gesloten met FOX Network Groups. Die deal werd in 2012 voor één miljard euro gesloten voor de duur van twaalf seizoenen en het contract zal dus in 2024 aflopen.