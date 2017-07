Van der Laan: ‘Abdelhak Nouri was een hele grote geworden’

De hele voetbalwereld leeft mee met de familie van Abdelhak Nouri en ook burgemeester Eberhard van der Laan kan nog altijd niet bevatten wat de middenvelder is overkomen. De burgervader van Amsterdam vertelt aan AT5 dat er ‘heel veel verdriet’ is in zijn stad en dat vrijwel iedereen is geraakt door het nieuws.

“Het was niet alleen een weergaloos talent, die heb je vaker natuurlijk, maar was ook een heel leuk ventje. Een leuk gassie, op z'n Amsterdams, die open was, aardig was. Ik weet niet of u de vlog van zijn broer heeft gezien? Dan zie je gewoon een heel erg sympathiek ventje”, aldus Van der Laan, die benadrukt dat hij geen ‘kenner’ is, maar dat zelfs hij kon zien dat de twintigjarige Nouri bovengemiddeld getalenteerd was.

Wat een emotie. ❤️😢 De vader van Abdelhak Nouri die alle supporters bedankt, de voetbalshirtjes die uit het raam hangen, het verdriet bij de spelersgroep... Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 14 juli 2017

“De zachtheid waarmee hij de bal raakt, hij kan niet alleen de bal een goede richting geven, hij kan ook de bal de goede snelheid geven. Dat is een fantastische combinatie. Hij ziet het. Hij heeft ogen in zijn achterhoofd. Ik hoor bij diegenen die zeggen: fijn dat hij nog bij Ajax was om dat ook te leren, maar hij was een hele grote geworden”, aldus Van der Laan, met wie het zelf overigens ook niet naar wens gaat.

De PvdA’er liet eerder dit jaar weten dat er bij hem uitgezaaide longkanker is geconstateerd. “Het gaat moeilijk, het is een rotziekte in een vergevorderd stadium, ik voel me de ene dag beter dan de andere dag, en ik ben er nog onder behandeling. Ik hou het zo lang mogelijk vol”, liet hij vrijdag optekenen in Het Parool. Van der Laan was vrijdag niet aanwezig bij Nouri’s eerbetoon in Geuzenveld, maar zal later mogelijk nog wel in het openbaar zijn zegje doen over de situatie van de Ajacied.