‘Sneijder en Galatasaray gingen vriendelijk uit elkaar’

Wesley Sneijder en Galatasaray zijn op een ‘vriendelijke manier’ uit elkaar gegaan, zo schrijft De Telegraaf. De middenvelder wilde zijn tot medio 2018 doorlopende contract verlengen, maar de directie dacht daar anders over en dus werd de arbeidsovereenkomst vrijdag ontbonden.

Sneijder zag af van zijn restsalaris van vierenhalf miljoen euro en stemde in met een bepaling waardoor hij de komende drie jaar niet voor een andere club in Turkije kan voetballen. Doet hij dat wél, dan dient hij Galatasaray een schadevergoeding van twintig miljoen te betalen. Sneijder maakt ‘de komende weken’ een beslissing over zijn toekomst.

De recordinternational van het Nederland elftal, 33 jaar, zet in ieder geval in op een contract voor minimaal twee jaar bij zijn volgende club. Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Sneijder ligt, maar hij wordt voornamelijk in verband gebracht met een overstap naar de Major League Soccer.