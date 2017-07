Tweehonderd Galatasaray-fans komen in opstand tegen vertrek Sneijder

Ongeveer tweehonderd supporters van Galatasaray hebben zich vrijdagavond verzameld bij trainingscomplex Florya om te protesteren tegen de contractontbinding van Wesley Sneijder. Galatasaray maakte eerder op de avond bekend dat men de samenwerking met de middenvelder per direct zou beëindigen.

De fans van Galatasaray komen in opstand tegen de contractontbinding van hun favoriete speler Wesley Sneijder... 💛❤️💛❤️ Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 14 juli 2017

De supporters schreeuwden om het ontslag van onder anderen voorzitter Dursun Özbek en zongen Sneijder toe. De protesten begonnen rustig, maar Turkse media melden dat de politie de beveiligingsmaatregelen later heeft moeten ‘intensiveren’, al lijkt het erop dat het over het geheel bezien betrekkelijk rustig is gebleven.

Het protest beperkt zich niet alleen tot de demonstratie bij Florya, want op de sociale media laat de achterban van Galatasaray met de hashtag #TudorÖzbekDurmasin eveneens zijn ongenoegen blijken. Galatasaray begon het seizoen donderdag met een 2-0 nederlaag tegen Östersunds en volgende week donderdag is de return.