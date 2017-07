Quincy Promes begint seizoen met belangrijk doelpunt en prijs

Spartak Moskou stond veertien jaar droog, maar heeft nu de tweede prijs in twee maanden in de wacht gesleept. De volksclub werd in mei kampioen en pakte vrijdagavond ten koste van Lokomotiv Moskou de Supercup: 2-1. Quincy Promes maakte in de verlenging het tweede doelpunt voor Spartak en werd tevens uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd.

De international van het Nederlands elftal kwam vanaf de linkerflank naar binnen en vond vervolgens de korte hoek; doelman Guilherme ging daarbij niet vrijuit. Manuel Fernandes bracht na 115 minuten met een vrije trap de spanning terug in de wedstrijd, maar Lokomotiv slaagde er niet meer in om een strafschoppenserie uit het vuur te slepen.

De score was eerder in de verlenging geopend door Luiz Adriano, die na een prachtige steekpass van Lorenzo Melgarejo het net vond en de ban wist te breken. Spartak won nooit eerder in de geschiedenis de Russische Supercup. Het team van trainer Massimo Carrera begint de competitie dinsdag met een uitwedstrijd tegen promovendus Dynamo Moskou.