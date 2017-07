Mourinho bevestigt: ‘Wij bepalen de prijs niet, dat doet Real Madrid’

Manchester United verzekerde zich van de diensten van Romelu Lukaku, maar Álvaro Morata leek aanvankelijk de topkandidaat te zijn om de aanval te versterken. José Mourinho bevestigt dat hij interesse had in de spits van Real Madrid.

“Ik houd er niet van om over spelers te praten die niet van ons zijn en Morata is onze speler niet. Wie ben ik om over spelers van Real te praten. Ja, we hadden interesse. Dat was duidelijk en algemeen bekend. We kwamen niet tot een akkoord in financieel opzicht, dat was ook duidelijk”, zo wordt Mourinho vrijdagavond geciteerd door de Engelse pers.

“Maar het is het recht van Real om te vragen wat ze willen. Wij bepalen de prijs van de speler niet, dat doet Real Madrid. En we kwamen niet tot een akkoord met Real. Ik bekritiseer Real daar niet voor en ik ga mijn directie ook niet bekritiseren. Mijn directie heeft een bod uitgebracht en probeerde een akkoord te bereiken, maar dat lukte niet. Zo simpel is het.”

Sky Sports meldde in juni dat Man United zestig miljoen euro had geboden op Morata, maar andere Britse media voegden daar begin juli aan toe dat de Spaans international zeker 68 miljoen euro zou moeten kosten. The Sun meldde vervolgens, op 4 juli, dat de onderhandelingen in een stroomversnelling waren geraakt en dat Real inderdaad met een kleine zeventig miljoen genoegen zou nemen. Er werd desondanks geen overeenstemming bereikt.