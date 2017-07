United zet deur voor Zlatan op een kier: ‘Waarom zouden we niet wachten?’

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Zlatan Ibrahimovic ligt. De 35-jarige Zweed werkt momenteel bij Manchester United aan zijn revalidatie en naar verluidt wil José Mourinho hem een contract aanbieden zodra hij weer fit is. De Portugees wil er in gesprek met de Britse pers niet teveel over kwijt.

“Het is een mogelijkheid. Natuurlijk willen we open en eerlijk zijn”, zegt Mourinho over de situatie van Ibrahimovic. De spits liep in het Europa League-duel tegen Anderlecht een ernstige knieblessure op, waarna hij in de Verenigde Staten geopereerd is. Mourinho is nu onder de indruk van het revalidatieproces van Ibrahimovic, waardoor hij van plan zou zijn om hem in december een nieuw contract aan te bieden.

“We moeten een beslissing nemen waar beide partijen gelukkig van worden. Als dat betekent dat hij voorlopig hier blijft en wij even wachten, is dat prima”, stelt de Portugese manager. “Hij kan op zijn vroegst pas in december weer wedstrijden spelen, maar waarom zouden we niet wachten op een speler die iets toe kan voegen? We wisselen ideeën uit met de zaakwaarnemer van Ibrahimovic om tot een goede beslissing te komen.”

Overigens wordt Ibrahimovic ook nog altijd in verband gebracht met een overstap naar de Verenigde Staten. Los Angeles Galaxy en Los Angeles FC zouden hem graag willen binnenhalen, terwijl er ook geruchten zijn over een rentree in de Serie A. Napoli en Juventus worden genoemd als mogelijke bestemmingen voor Ibrahimovic.