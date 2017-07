Transferdetails van Semedo liggen op straat: ‘Ik houd van deze club’

Nélson Semedo is door de medische keuring gekomen en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen. Benfica ontvangt 30.569.728 euro voor de rechtsback en die transfersom kan door variabelen nog verder oplopen.

De club uit Lissabon laat in een statement weten dat bij iedere vijftig wedstrijden die Semedo voor Barcelona speelt, er nog eens 5.094.955 euro betaald dient te worden. “Allereerst wil ik Barcelona graag bedanken voor deze kans en het vertrouwen dat men in mij stelt. Ik ben trots om dit shirt te dragen en ga alles geven voor deze club. Ik houd van deze club, het is een geweldige club. Dat wist ik al, maar dat heb ik mij vandaag nog maar eens gerealiseerd. Ik houd ook van de stad”, zo wordt hij geciteerd op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Ik heb mij de afgelopen jaren goed ontwikkeld en moet mijn trainers daarvoor bedanken, ze hebben zeer geholpen. Als ik hen niet had gehad, dan had ik hier nu waarschijnlijk niet gestaan. Ik kan hen alleen maar bedanken. Iedereen wil voor Barcelona spelen en ik ben daar geen uitzondering in. Ik was erg blij met het nieuws dat ze mij wilden hebben, maar ik begrijp ook dat ik nu een verantwoordelijkheid heb. Ik ben erg blij en kan niet wachten om met het team te beginnen”, besluit de zesvoudig international van Portugal.

Semedo begon zijn loopbaan bij Sintrense, maar maakte op achttienjarige leeftijd de overstap naar Benfica. Hij debuteerde in augustus 2013 in het eerste elftal en zou uiteindelijk 65 wedstrijden voor as Aguías spelen, waarin de verdediger tot 3 doelpunten en 12 assists kwam. Semedo, die met Benfica onder meer twee landstitels won, werd eerder overigens ook nog even uitgeleend aan Fátima.