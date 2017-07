AC Milan betaalt 42 miljoen euro voor nieuwe aanvoerder

AC Milan heeft met Juventus een akkoord bereikt over de transfer van Leonardo Bonucci, zo communiceert men via de officiële kanalen. Als de centrale verdediger de komende dagen door de medische keuring komt, tekent hij een contract voor vijf seizoenen.

Milan doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar Juventus heeft wel laten weten dat het om een bedrag van 42 miljoen gaat. Bonucci, die bij Juventus nog een contract voor vier seizoenen had, gaat naar verluidt 7,5 miljoen op jaarbasis verdienen in het San Siro. Hij gaat rugnummer 19 dragen en wordt direct gebombardeerd tot aanvoerder, claimen diverse media. Met zijn transfersom is de Italiaans international de duurste aankoop van Milan in de huidige transferperiode.

De afgelopen dagen zorgde het nieuws van de naderende overstap tot gefronste wenkbrauwen in Italië. “Dit had ik totaal niet verwacht. Het lijkt op een grap. Ik was compleet overrompeld door het nieuws. Het is een verbazingwekkende overgang, ik had nooit gedacht dat zoiets zou kunnen gebeuren”, zei Juventus-legende Alessandro Del Piero vrijdag bijvoorbeeld tegen Sky Italia. Bonucci ontwikkelde zich de afgelopen jaren immers tot een van de beste centrumverdedigers ter wereld en boekte vele successen met Juventus.

In 2010 nam de Oude Dame de mandekker over van Bari, waarna Bonucci direct een basisplaats verwierf. Hij kwam in totaal tot 227 competitieduels voor Juventus, waarin Bonucci 15 keer scoorde. Gedurende zijn dienstverband in Turijn werd Bonucci zesmaal kampioen met Juventus, veroverde hij driemaal de Coppa Italia en ook de Supercoppa staat drie keer op zijn palmares. Bovendien stond Bonucci in 2015 en 2017 in de finale van de Champions League.

Achter de schermen liep zijn relatie met trainer Massimiliano Allegri echter deuken op. Zo kreeg de stopper het in februari aan de stok met de trainer en werd hij vervolgens buiten de selectie gelaten voor de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto. Sindsdien verdwenen de spanningen nooit meer helemaal. Milan maakte dankbaar gebruik van de situatie en verzekert zich van de zevende zomeraanwinst, na André Silva, Hakan Calhanoglu, Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio, Franck Kessié en Fabio Borini. In totaal spendeerde Milan al 144 miljoen euro.