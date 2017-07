‘Internazionale presenteerde hem als Ronaldo, maar ze hebben hem verminkt’

De samenwerking tussen Gabriel Gabigol Barbosa en Internazionale is tot dusver uitgelopen op een teleurstelling. I Nerazzurri telden vorige zomer 29,5 euro neer voor de twintigjarige Braziliaan, maar gebruikten hem afgelopen seizoen slechts één keer als basisspeler. Volgens zijn zaakwaarnemer bestaat er geen twijfel over dat de aanvaller komend seizoen tijdelijk ergens anders zal spelen.

“De zaak van Gabriel is behoorlijk onlogisch. Hij vertrok uit Brazilië als Olympisch kampioen, als basisspeler van Santos en als onderdeel van de Braziliaanse A-selectie. Internazionale presenteerde hem als Ronaldo, maar wat gebeurde er toen? Hij kreeg geen enkele kans op speeltijd, niemand kan beweren dat hij gewenst was”, zegt Wagner Ribeiro in gesprek met UOL Esporte. In totaal speelde Gabigol tien wedstrijden afgelopen seizoen voor Internazionale.

“Hij heeft één hele wedstrijd gespeeld en één doelpunt gemaakt. Verder speelde hij elke keer maar een paar minuten. Op de training doet hij het goed en maakt hij doelpunten”, vervolgt Ribeiro. “Ik heb gezegd dat ze hem hier verminkt hebben en in Italië houden ze niet van dat woord. Maar ik blijf bij mij woorden, ik vind dat ze Gabriel bij Internazionale verminkt hebben.”

Het lijkt er nu op dat Gabigol op huurbasis zal vertrekken bij Internazionale. Een verhuur aan Las Palmas viel in het water, doordat de Braziliaan het op persoonlijk vlak niet eens wist te worden met de Spaanse club. Verder hebben zich nog weinig geïnteresseerde clubs gemeld. “Teruggaan naar Brazilië is lastig, het beste zou een verhuur aan een Europese club zijn. Gabriel is heel jong en waanzinnig getalenteerd. Hij heeft unieke karaktertrekken, is fysiek sterk en kan op meerdere posities uit de voeten. Het belangrijkste is wel dat hij regelmatig aan spelen toekomt.”