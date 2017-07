Update: Voorzitter Legia reageert: ‘Barazite is geen thema binnen de club’

Nacer Barazite heeft de interesse gewekt van Legia Warschau. De 27-jarige middenvelder is deze zomer transfervrij na een driejarig dienstverband bij FC Utrecht. Vanmiddag meldden bronnen rond de club uit de Poolse hoofdstad dat er gesprekken gaande zijn met Barazite.

Barazite heeft de gesprekken met Legia aan Voetbalzone bevestigd. Tegelijkertijd benadrukte hij dat het ‘nog zeker niet rond is' en dus blijft het voorlopig afwachten of het tot een definitieve overgang zal komen.

Barazite kwam in de zomer van 2014 over van AS Monaco dat hem onder meer verhuurde aan Austria Wien. De aanvaller speelde 92 officiële wedstrijden voor FC Utrecht en kwam daarin tot twintig doelpunten en evenveel assists. De Marrokaanse-Nederlander kwam nog niet uit voor een nationale ploeg en gaf afgelopen december in gesprek met Voetbalzone aan voor beide landen open te staan.

Legia Warschau werd vorig jaar landskampioen en probeert zich momenteel te kwalificeren voor de Champions League. Afgelopen dinsdag werd in de tweede kwalificatieronde met 0-3 op bezoek gewonnen bij het Finse Mariehamn. Komende dinsdag is de return in Polen.

Update 17:51 uur 15 juli 2017 - Voorzitter Legia Warschau reageert: 'Barazite is geen thema binnen de club'

Nacer Barazite bevestigde vrijdag aan Voetbalzone met Legia Warschau gesproken te hebben, maar een overstap naar de Poolse hoofdstad lijkt vooralsnog ver weg. Legia-voorzitter Dariusz Mioduski ontkent zaterdagmiddag via Twitter stelling dat de aanvaller ‘een thema is binnen de club’ en zegt de ontstane ophef niet te begrijpen.



Justus Dingemanse is fulltime correspondent van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van columns, artikelen, interviews en reportages.