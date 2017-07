AS Roma slaat opnieuw toe en betaalt maximaal 14,9 miljoen euro

Cengiz Ünder mag zich speler van AS Roma noemen. De smaakmaker van Medipol Basaksehir heeft de medische keuring met succes doorlopen en tekent een vijfjarig contract in het Stadio Olimpico, zo maakt Roma bekend. Cengiz kost in eerste instantie 13,4 miljoen euro; 25 procent van die transfersom komt terecht bij zijn ex-club Altinordu. Via variabelen kan de transfersom oplopen tot maximaal 14,9 miljoen euro.

De overstap komt niet als een verrassing. Voorzitter Göksel Gümüsdag, Cengiz zelf én zijn zaakwaarnemer bevestigden vrijdag al dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler op weg was naar Rome. Hij verkiest de Italiaanse grootmacht boven een transfer naar Manchester City. Het kamp-Cengiz sprak wel met the Citizens, maar werd afgeschrikt door het gebrek aan perspectief. "Directeur Monchi speelde een beslissende rol. Hij heeft ons verteld dat Cengiz direct het vertrouwen krijgt bij Roma. Dat zou bij Manchester City niet het geval zijn geweest, want die club wilde Cengiz verhuren aan SC Freiburg", zei zaakwaarnemer Ömer Uzun.

De tweevoudig Turks international, die vrijdag zijn twintigste verjaardag vierde, noemde het al 'een eer' om bij Roma aan de slag te gaan. "Ik ken Monchi en ik weet dat de trainer van Roma graag jonge spelers het vertrouwen geeft", gaf de creatieve jongeling aan. Hij liet weten voor een basisplek te gaan. "Ik teken bij een van de grootste clubs van Italië. Roma behoort tot de top drie en ik hoop later in mijn carrière voor nog grotere clubs te spelen. Mijn concurrent zou Mohamed Salah zijn, maar die is naar Liverpool gegaan. Ik ga nu de concurrentie aan met Stephan El Shaarawy en Diego Perotti."

In de jeugd speelde Cengiz bij Bucaspor en Altinordu. Hij maakte vorig jaar zomer de overstap naar Basaksehir, waarvoor hij 43 keer op het veld stond. In die wedstrijden kwam hij tot negen doelpunten en zeven assists. Het contract van Cengiz liep er nog tot de zomer van 2021 door. Eerder versterkte Roma zich al met Rick Karsdorp, Federico Fazio, Maxime Gonalons, Héctor Moreno, Mário Rui, Juan Jesus, Lorenzo Pellegrini en Bruno Peres. Cengiz krijgt rugnummer 17 bij zijn nieuwe werkgever.

"Ik ben verheugd om hier te mogen zijn. Ik zie ernaar uit om kennis te maken met de supporters en ik hoop zo snel mogelijk een vaste basisspeler te worden", vertelt Cengiz op de officiële website van Roma. Monchi zegt 'extreem blij' te zijn met de komst van het toptalent, dat vorig seizoen tot 32 duels en 7 treffers kwam in de Süper Lig. "Hij is een heel technische voetballer. We hebben er vertrouwen in dat hij zich snel aanpast aan zijn nieuwe omgeving. Met zijn kwaliteiten en talent is hij een waardevolle toevoeging aan de selectie."