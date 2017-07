Juventus laat topscorer van WK Onder-20 met terugkoopoptie vertrekken

Riccardo Orsolini versterkt de gelederen van Atalanta. Juventus maakt vrijdag bekend dat de aanvaller de komende twee seizoenen op huurbasis voor de club uit Bergamo zal uitkomen. Atalanta eindigde afgelopen seizoen op een verrassende vierde plaats in de Serie A en komt komend seizoen in de groepsfase van de Europa League uit.

Juventus rondde een half jaar geleden de overname van Orsolini af, voor een bedrag van minimaal zes en maximaal tien miljoen euro. De twintigjarige aanvaller mocht het seizoen nog wel afmaken bij Ascoli. Na een persoonlijk uitstekend optreden op het WK Onder-20 in Zuid-Korea, waar hij met vijf goals tot topscorer van het toernooi uitgroeide, speculeerden de media in Italië over het aanblijven van Orsolini in Turijn.

Orsolino maakt echter de tijdelijke overstap naar Atalanta, dat bovendien een optie tot koop heeft bedongen. Juventus beschikt echter ook over een terugkoopoptie, waarmee de landskampioen de optie tot koop van de club van Hans Hateboer kan overtreffen. Orsolini wordt in Italië ook wel 'de nieuwe Arjen Robben' genoemd.