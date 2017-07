Bayern München voldoet aan wens van kersverse miljoenenaankoop

Bayern München laat Serge Gnabry op huurbasis vertrekken. Ruim een maand nadat de landskampioen de aanvaller voor acht miljoen euro overnam van Werder Bremen, maakt de grootmacht bekend dat Gnabry een seizoen gaat doorbrengen bij TSG Hoffenheim. De tweevoudig international liet de clubleiding van Bayern onlangs weten dat hij verhuurd wilde worden. Hij moet nog wel de medische keuring doorlopen bij Hoffenheim.

"Dit is de wens van de speler, want hij denkt daar meer te kunnen spelen", legt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge uit via de officiële kanalen van Bayern. "Na een jaar zal hij terugkeren bij deze club. Ik wens hem het beste bij Hoffenheim." Met zijn tijdelijke werkgever gaat Gnabry op jacht naar een plek in de groepsfase van de Champions League: Hoffenheim stroomt in de laatste voorronde in.

Een jaar geleden maakt Gnabry de overstap van Arsenal naar Werder Bremen voor vijf à zes miljoen euro. Hij kende een indrukwekkende start bij de Bundesliga-club, maar liep in maart een blessure op en speelde ook na zijn rentree geen volle wedstrijd meer. Gnabry wist Bayern er desondanks van te overtuigen het bedrag van zijn transferclausule, acht miljoen euro, op tafel te leggen.

De 21-jarige buitenspeler tekende vorige maand een driejarig contract bij Bayern. Hij gold bij Arsenal als een groot talent, maar speelde slechts tien wedstrijden in het eerste van the Gunners. Zijn goede start bij Werder leidde in november tot een debuut tegen San Marino voor het Duits elftal en Gnabry maakte drie wedstrijden in dat WK-kwalificatieduel. Daarna speelde de jongeling nog een interland.