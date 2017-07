‘Revolutie van Heinze’ brengt oude club van Maradona terug: ‘Hij greep ons’

BUENOS AIRES - Dankzij een 1-2 overwinning op Nueva Chicago stelde Argentinos Juniors afgelopen woensdag het kampioenschap in de Primera B Nacional veilig. De befaamde club, die onder meer Diego Maradona en Juan Román Riquelme voortbracht, verzekerde zich vier dagen eerder al van promotie. De successen van el Bicho zorgden voor een explosie van vreugde in La Paternal, een wijk in noordwesten van Buenos Aires.

Door Chris Meijer

“Ik wil de spelers van Argentinos Juniors, Gringo Heinze en de gehele staf feliciteren. Ze hebben el Bicho teruggebracht waar het hoort. Een grote knuffel aan alle fans”, liet Maradona woensdag via Facebook weten. Een scout van Argentinos Juniors ontdekte hem op achtjarige leeftijd, waarna hij in de jeugdopleiding van de club terechtkwam. Op 20 oktober 1976, tien dagen voor zijn zestiende verjaardag, debuteerde Pluisje in het eerste elftal van Argentinos Juniors. Na vijf jaar werd Maradona voor miljoenen aan Boca Juniors verkocht, waarna hij uitgroeide tot een van de beste voetballers ter wereld. Bij Argentinos Juniors zijn ze nog steeds apetrots op de middenvelder, naar wie het stadion is vernoemd.

Overigens is Maradona niet de enige grote speler die door Argentinos Juniors werd voortgebracht. Onder meer Riquelme, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Fabricio Coloccini, Juan Pablo Sorín en Lucas Biglia werden opgeleid door de club uit La Paternal, die daardoor ook wel Semillero del Mundo (letterlijk vertaald: kweekvijver van de wereld) wordt genoemd. In 2010 werd Argentinos Juniors, dat in 1985 de Copa Libertadores won, nog kampioen van Argentinië. Maar sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de club. Vier jaar later degradeerde Argentinos Juniors naar Primera B Nacional, waaruit het direct weer wist te promoveren. Eind 2015 werd Cristian Malaspina aangesteld als de nieuwe clubpresident. Hij was destijds 37 jaar en werd daarmee de jongste voorzitter ooit in de clubgeschiedenis. Met grootste plannen begon Malaspina aan zijn taak, hij wilde de club renoveren.

Al snel kreeg Malaspina echter te maken met een tegenvaller, want Argentinos Juniors degradeerde in 2016 weer uit de Primera División. Raul Celis Sanzotti was vertrokken nadat hij degradatie niet kon voorkomen, waardoor de club op zoek moest naar een nieuwe trainer. In die zoektocht kwam Malaspina uit bij Gabriel Heinze. Als speler had hij een imposante loopbaan gehad en droeg hij onder meer het shirt van Sporting Portugal, Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid, Olympique Marseille en AS Roma. Maar de trainersloopbaan van Heinze was nog geen doorslaand succes. In 2015 stond el Gringo (wat ‘de vreemdeling' betekent; Heinze heeft de bijnaam te danken aan zijn blonde lokken waarmee hij op een buitenlander lijkt) enkele maanden aan het roer bij Club Deportivo Godoy Cruz. De resultaten waren daar dramatisch en er was discussie of Heinze wel voldoende gediplomeerd was om de club te trainen. Na tien wedstrijden hield hij het alweer gezien bij de Argentijnse club.

Desondanks was Malaspina bereid om het risico te nemen. Toen Heinze gevraagd werd om bij Argentinos Juniors te komen trainen, vroeg hij acht dagen bedenktijd om de spelersgroep te bestuderen. Toen hij potentie zag, besloot hij in te stappen. De aanstelling van Heinze leidde tot veel protest onder de supporters. Het vruchteloze avontuur van el Gringo bij Godoy Cruz had niet bepaald indruk gemaakt bij de fans, die Argentinos Juniors zo snel mogelijk wilden zien terug keren op het hoogste niveau. Volgens hen was Heinze daar niet bepaald de aangewezen persoon voor. Malaspina wilde echter van geen wijken weten en stelde de 64-voudig Argentijns international in juni 2016 aan als trainer. “De sleutel tot succes was te blijven geloven in dit project. Er moest een revolutie doorgevoerd worden en de club moest geprofessionaliseerd worden. Heinze greep ons met zijn serieusheid. Sinds zijn komst zijn heel veel facetten binnen de club vooruit gegaan”, zei de voorzitter van Argentinos Juniors tegen La Nacion.

Al snel leken de fans namelijk echter gelijk te krijgen. In die eerste vijf wedstrijden pakte Argentinos Juniors slechts zeven punten en de relatie tussen Heinze en Malaspina verslechterde met de dag. El Gringo brak niet, vastbesloten om de revolutie in La Paternal door te zetten. Hij verbeterde de faciliteiten, werkte aan trainingsschema’s en bracht twee videoanalisten binnen. Als trainer vertrouwt Heinze blindelings op de technologie. Met behulp van de videoanalisten bekijkt hij altijd de laatste acht (!) wedstrijden van de komende tegenstander terug. “De spelers zeggen dat Heinze hun gedachten veranderd heeft. Ze weten nu hoe het is om als een echte professional te leven”, sprak Eduardo Ramenzoni, journalist voor TyC Sports, over de invloed van Heinze.

Gabriel Heinze als international voor Argentinië.

Na een tijdje kreeg de ‘revolutie van Heinze’ ook zijn uitwerking op het veld. Argentinos Juniors begon te draaien en kwam aan de leiding in de Primera B Nacional. Langzaam maar zeker werd el Gringo steeds meer toegezongen en bejubeld door de fans van Argentinos Juniors. Hij wilde toch nog niet te snel optimistisch zijn. “They fucked me, maar ik brak nooit. Waarom zou ik alle complimenten nu geloven?”, vroeg Heinze zich af in gesprek met Argentijnse media. Met zijn aanvallende speelstijl deed Heinze de kritiek verstommen. Zijn ploeg is doorgaans veel in balbezit, wil snel de bal terugveroveren bij balverlies en valt met zes of zeven spelers tegelijk aan. Heinze bouwde een ploeg met veelal jonge voetballers, tussen de 18 en 22 jaar oud. Spelers als Alexis Mac Allister, Iván Colman, Facundo Barboza en Esteban Rolón zijn de nieuwste producten van de Semillero del Mundo. “Sommige tegenstanders werden dusdanig vastgezet, dat het net een training leek”, aldus Ramenzoni. Supporter Martín Neiman vulde aan: “Nooit had een trainer zoveel invloed bij Argentinos.”

Heinze leeft voor zijn vak. Hij sloot zijn loopbaan af bij Newell’s Old Boys, in Rosario. Met zijn gezin vestigde el Gringo zich in de stad, maar toen Heinze aan de slag kon bij Argentinos Juniors trok hij alleen naar Buenos Aires. Op driehonderd kilometer van zijn familie werkte hij dag en nacht aan zijn ‘revolutie’ bij Argentinos Juniors. “Ik offer al mijn tijd op aan het voetbal omdat ik van het spelletje hou en omdat ik niks beters weet. Tijdens de wedstrijden ben ik heel nerveus, dat is niet mijn beste eigenschap. Ik kan er daardoor niet van genieten”, stelde Heinze, naar wie Newell’s Old Boys, San Lorenzo, Estudiantes, een aantal Franse en één Belgische clubs al informeerden. Tevergeefs, want el Gringo wilde Argentinos Juniors niet voor het einde van het seizoen in de steek laten. “Het is een belediging voor mijn spelers en de club om tijdens het seizoen naar een andere club te gaan.”

?? ?? #AHORA De la mano del ex #Newells Gabriel #Heinze, @AAAJoficial ascendió a la Primera División del fútbol argentino pic.twitter.com/J7CFRh426k — La Capital - Rosario (@lacapital) July 8, 2017

De vraag is echter hoe lang Heinze de verleiding van een stap hogerop kan weerstaan. Zijn contract loopt af en hij wil eerst de plannen van de club horen voordat hij besluit om die verbintenis te verlengen. “Natuurlijk willen we dat hij verder gaat. We gaan snel in gesprek over de toekomst”, liet voorzitter Malaspina weten. Uiteindelijk resulteerde de voorlopige loyaliteit en het harde werk van Heinze in het kampioenschap in de Primera B Nacional. “Ze namen me hier aan toen de club in brand stond. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn karakter en mijn buien, dat heeft het soms moeilijk gemaakt. De clubleiding heeft een risico genomen door mij aan te stellen, maar ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Ik had nooit gedacht dat we dit konden bereiken, het was een moeilijk jaar voor het team. De mensen verdienen deze vreugde”, sprak een uitzinnige Heinze tegenover Clarín nadat Argentinos Juniors dankzij een 1-0 overwinning op Gimnasia de Jujuy zich verzekerd had van promotie. Een fan stormde even later het veld op, op zoek naar een omhelzing met Heinze. “Ik weeg tweehonderd kilo, maar ik ben het hele veld over gerend om je een knuffel te geven. Ik wil met je trouwen, Gringo!"