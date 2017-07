Dani Alves hekelde regels bij Juventus: ‘We mochten geen muziek opzetten’

Dani Alves staat sinds deze week onder contract bij Paris-Saint Germain. De 34-jarige Braziliaans international is na linksback Yuri Berchiche de tweede zomeraanwinst van het team van trainer Unai Emery. De verdediger zegt blij te zijn met de nieuwe stap en blikt in gesprek met L’Équipe terug op zijn tijd bij Juventus, de club die hem deze zomer transfervrij liet gaan.

“In het begin had ik veel problemen bij Juventus, omdat ze me niet begrepen, zowel binnen als buiten het veld”, laat de Braziliaan weten aan het Franse medium. “Het heeft wat tijd gekost om onze gedachtes op één lijn te krijgen en toen dat gebeurde, kwamen ook de resultaten. Of ik frustraties had? Ik zal een voorbeeld geven. In de kleedkamer mochten we geen muziek opzetten. Maar ik kan niet leven zonder muziek, zonder dansen...”

“Ik ben geen gek die alle regels wil veranderen, en iedereen heeft zijn eigen manier om zich op te laden voor een wedstrijd. Ik wil dat de sfeer amicaal én collegiaal is. Ik dacht continu aan het collectief. Ik werd echter met argwaan bekeken. Beetje bij beetje werd het beter en de tweede seizoenshelft was het gewoon goed. Het leven heeft een beetje gekheid nodig, zolang je maar aan je principes vasthoudt. Maar in de basis ben ik erg begripvol. Ik ben een spontaan persoon, maar ik zal nooit anderen pijn doen of lastig vallen.”

Dani Alves ging in het vraaggesprek ook kort in op het verhaal dat hij op het punt stond te tekenen bij het Manchester City van manager Josep Guardiola. De routinier zegt uitvoerig met de Spaanse oefenmeester te hebben gepraat over zijn uiteindelijke beslissing. “We hebben gesproken. Of eerder, ik heb tegen hem gesproken. Ik heb hem uitgelegd welke redenen ik had. Ik weet niet of hij mijn keuze begreep. Ik had veel mogelijkheden, hier in Frankrijk, maar ook in Engeland. Maar uiteindelijk beslis ik waar ik ga spelen.”