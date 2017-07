‘Wat me nu het meest opvalt, is dat ze zeggen dat de kans op herstel nihil is’

Ajax bracht donderdag naar buiten dat Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen als gevolg van zijn hartritmestoornissen tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. Daarbij vermeldde de club dat een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert en dat de kans op herstel van deze cruciale hersenfuncties nihil is. Dit waarschijnlijk als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen. Klinisch neuropsycholoog Henk Eilander vindt dat een stevige conclusie, ook al heeft hij zelf de uitslagen van de onderzoeken niet gezien.

“Ik begreep dat hij snel gereanimeerd is”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als dat goed gaat, kan de schade meevallen. Wat me nu het meest opvalt, is dat ze zeggen dat de kans op herstel nihil is. Dat is een stevige conclusie die je alleen kunt trekken als je helemaal geen hersenactiviteit meer ziet.”

Nouri had zaterdag al 25 minuten gevoetbald onder de brandende zon, toen hij zo’n 20 minuten lang gereanimeerd moest worden. “Hersenen kunnen globaal zo’n 5 minuten zonder zuurstof. Hoe warmer het is en hoe warmer de persoon, des te korter kunnen de hersenen zonder zuurstof”, vervolgt Eilander. “Kennelijk duurde het lang voordat de hartfunctie weer op gang kwam. Dan raakt het brein sneller behoorlijk beschadigd.”

Eilander durft geen conclusies te trekken over het perspectief van Nouri, zolang hij de uitslagen van de scans zelf niet heeft gezien. “Maar als er nog activiteit in delen van het brein te zien is, al is het minimaal, is er kans op herstel. Dan zou ik zo’n revalidatieproces in gang zetten. Dat hangt ook van van welke gebieden van de hersenen beschadigd zijn. Tegelijk moet je concluderen dat na zuurstoftekort de kans op goed herstel klein is. Iemand zal waarschijnlijk niet meer zelfstandig kunnen functioneren en de rest van zijn leven afhankelijk zijn van hulp, maar zolang er een kans is, is er hoop.”