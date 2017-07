‘Toen ze in de 34e minuut voor Nouri zongen, stond ik met tranen in mijn ogen’

Het trieste nieuws dat Ajacied Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen is ook de Domstedelingen niet in de koude kleren gaan zitten. FC Utrecht speelde donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League met 0-0 gelijk tegen Valletta FC en daar zijn de spelers, na een emotionele dag, content mee.

"Dit is het perfecte resultaat door alles dat vandaag is gebeurd met Appie Nouri. Dit gun je niemand en dat zeg ik met tranen in mijn ogen", aldus een aangeslagen Zakaria Labyad tegenover Voetbal International. "Ik ben trots op het team en vooral op Yassin Ayoub, die hem wekelijks zag."

Bilal Ould-Chikh speelde in vertegenwoordigende Oranje-elftallen samen met Nouri, toevalligerwijs een keer op hetzelfde veld als waarop de Eredivisionist donderdag in Malta in actie kwam. "Ik wil mijn steun uitspreken aan iedereen die ermee zit, en vooral zijn familie", aldus de aanvaller. "Toen de supporters in de 34e minuut voor Nouri zongen, stond ik met tranen in mijn ogen."

Met het gelijkspel is Ould-Chikh tevreden. "Onder deze omstandigheden, het veld, de bal die je volgens mij voor tien euro bij de Action haalt, en alles dat er vandaag is uitgekomen, is dit het perfecte resultaat." Volgende week donderdag staat de return op het programma. Dat duel wordt afgewerkt in het stadion van RKC Waalwijk, omdat stadion Galgenwaard bezet is door het EK voor vrouwen.