FC Utrecht komt niet langs stug Valletta en moet scoren in Waalwijk

FC Utrecht heeft donderdagavond niet kunnen winnen van Valletta FC. Op Malta kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel in de tweede voorronde van de Europa League. De Eredivisie-club had alle moeite om door de stugge defensie van de Maltese ploeg te komen, maar liep ook geen schade op. Zodoende kan de club uit de Domstad het volgende week in Waalwijk afmaken, op weg naar de derde voorronde van het Europese toernooi.

Op een gitzwarte dag voor de voetbalwereld, waar iedereen met zijn gedachten bij Abdelhak Nouri is, moest FC Utrecht aan de ‘gewoon’ aan de bak. Dat ook de Utrechters met hun gedachten bij de Ajacied waren, bleek wel aan de ode die zij brachten aan Nouri, toen zij hand-in-hand het veld op liepen. In het rijtje van spelers ontbrak Urby Emanuelson, die op de bank begon.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, al was het nog niet al te best van beide kanten. Het eerste grote gevaar kwam van Valletta. Na een kwartier spelen kreeg Maximiliano Velasco de bal voor zijn voeten en kon ongedekt uithalen. Doelman David Jensen moest reddend optreden. Behoudens een schotje van Zakaria Labyad was Utrecht voor rust niet gevaarlijk.

De 1.795 toeschouwers zagen een relatief saaie tweede helft, waarin Utrecht wat sterker werd en Valletta veel overtredingen nodig had. Grote kansen bleven uit, ook toen Emanuelson een kwartier voor tijd zijn debuut voor Utrecht mocht maken. Valletta zette er niets tegenover en hield het bij tegenhouden. Volgende week donderdag moet FC Utrecht scoren. Dat zal moeten gebeuren in het stadion van RKC Waalwijk, daar stadion Galgenwaard bezet is door het EK voor vrouwen.