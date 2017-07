Tiendalli pakt de draad na twee jaar weer op en tekent in League One

Dwight Tiendalli zet zijn loopbaan voort bij Oxford United, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 31-jarige verdediger zat sinds de zomer van 2015 zonder club, nadat zijn contract in goed overleg met Swansea City werd opgezegd. De Nederlander heeft voor een jaar getekend bij de club uit de League One.

De voormalig international begon zijn profcarrière bij FC Utrecht, waarna hij in 2006 bij Feyenoord terechtkwam. In Rotterdam wist Tiendalli geen potten te breken, maar bij FC Twente werd de rechtervleugelverdediger in 2010 landskampioen. Vervolgens voetbalde hij voor Swansea City en daarna op huurbasis bij Middlesbrough. In 2015 vertrok Tiendalli uit Wales, waarna hij in verband werd gebracht met onder meer Leicester City. Na twee jaar geen club te hebben gehad, gaat de routinier nu aan de slag in Oxford.

Pep Clotet, de Spaanse oefenmeester van de club, is blij met de komst van Tiendalli: “Ik ben zeer verheugd om Dwight te verwelkomen bij ons project. Een speler met veel ervaring op het hoogste Engelse niveau en die tevens veelzijdigheid én kwaliteit biedt. Naast zijn kwaliteiten in het veld zal hij ook als voorbeeld dienen buiten het veld en belangrijk zijn in de kleedkamer.”