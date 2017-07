Nouri donderdagavond vervoerd naar Academisch Medisch Centrum

Abdelhak Nouri wordt donderdagavond overgebracht naar het Academisch Medisch Centrum (AMC), zo meldt De Telegraaf. Daar wordt de twintigjarige middenvelder nader onderzocht op zeer ernstige hart- en hersenschade, die hij afgelopen zaterdag opliep tijdens een oefenduel met Werder Bremen.

Op dit moment wordt voor Nouri op de intensive care een bed in gereedheid gebracht en zijn voorbereidingen voor zijn transport vanuit het ziekenhuis van Innsbruck in volle gang, aldus Jan Piek, interventiecardioloog in het Amsterdamse ziekenhuis. Ajax meldde eerder op de donderdag dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade overhoudt aan afgelopen zaterdag. Het is nog onduidelijk welke neurologische en cardiologische onderzoeken de Ajacied de komende tijd in het AMC moet ondergaan en hoe lang hij in het ziekenhuis zal blijven.

Broer Abderrahim liet donderdag aan het Algemeen Dagblad weten dat de doktoren in Innsbruck vrij zeker van hun zaak zijn dat het niet goed komt met Nouri. “De doktoren zagen het op de scan en ook toen ze hem probeerden wakker te maken ging het niet goed. Dat was ontzettend zwaar. Als hij bijkomt, zou hij niet meer kunnen denken, eten, praten, lopen, zelfs waarschijnlijk niet eens iemand herkennen. Niet meer functioneren gewoon. Maar wij geven het niet op, wij geloven dat God bepaalt.”