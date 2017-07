Barcelona geeft op en klopt aan bij Chelsea

Het vertrouwen bij Arsenal neemt toe dat Thomas Lemar naar Londen zal verhuizen. Hij zal bij the Gunners zo’n 115.000 euro per week gaan verdienen. (Daily Mirror)

Nu Dani Alves bij Paris Saint-Germain heeft getekend, schakelt Manchester City snel door. The Citizens willen nu snel met Tottenham Hotspur tot een akkoord komen over Kyle Walker. (Daily Mirror)