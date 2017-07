Sevilla ziedend over handelswijze Vitolo: ‘Hij heeft ons in de steek gelaten’

Het leek er sterk op dat Vitolo zijn contract bij Sevilla aan het begin van de week zou verlengen. Twee dagen later bracht Atlético Madrid echter naar buiten dat het de vleugelaanvaller overnam van los Rojiblancos. Sevilla is woedend op Vitolo, zo laat voorzitter José Castro weten op de website van de club.

Vitolo had namelijk toegezegd dat hij een nieuw contract zou tekenen bij Sevilla, dat hem tot 2022 aan de club zou verbinden. De club maakte het papierwerk in orde, terwijl de vader van Vitolo, zijn zaakwaarnemer en Castro al hun krabbel hadden gezet onder de verbintenis. Sevilla bracht naar buiten dat Vitolo zijn contract bij de club had verlengd, maar de vleugelaanvaller kwam niet opdagen op het moment dat hij de verbintenis had moeten ondertekenen.

Ondertussen was hij in Madrid om met Atlético te praten. Los Colchoneros maken uiteindelijk 37,5 miljoen euro over naar Sevilla, maar ondanks dat bedrag kan Vitolo op geen goed woord van Castro rekenen. “Als je iemand niet meer kan vertrouwen, kan je niets meer doen. Wij hebben er alles aan gedaan. Ik voel verontwaardiging. De waarheid is dat hij ons heeft gebruikt om een hoger salaris te krijgen bij Atlético”, zegt de voorzitter van Sevilla.

“Hij is op een zeer slechte manier vertrokken bij de club”, vervolgt Castro zijn verhaal. “Hij heeft ons in een kwaad daglicht gezet door zijn woord niet na te komen. De club wilde heel ver gaan om hem te behouden. Hij heeft ons als persoon in de steek gelaten, nadat hij ons juist smeekte om het probleem op te lossen dat hij zelf had veroorzaakt.”

Castro heeft er geen spijt van dat hij de contractverlenging, naar nu blijkt, voorbarig naar buiten bracht. Hij had niet gedacht dat Vitolo alsnog voor Atlético zou kiezen. “Terwijl hij me berichten gestuurd heeft waarin hij bevestigt dat hij onze aanbieding accepteerde. Hij gaf me zijn woord. Wij maakten het papierwerk in orde, tekenden het contract en brachten dat naar buiten.”