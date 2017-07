FIFA-klokkenluider ‘mr. 10 Percent’ overlijdt op 72-jarige leeftijd

Chuck Blazer is overleden aan de gevolgen van darmkanker, zo meldt The New York Times. Het voormalige lid van het dagelijks bestuur van de FIFA maakte in december 2011 een deal met de FBI en werkte zo achttien maanden lang ‘undercover’ bij de wereldvoetbalbond, waardoor hij uitgroeide tot de belangrijkste getuige van de Amerikaanse justitie in de zaak over corruptie binnen de FIFA.

Blazer maakte van 1996 tot 2013 deel uit van het uitvoerend comité van de FIFA en was van 1990 tot 2011 secretaris-generaal van de CONCACAF, de bond van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. De opvallende verschijning werd in augustus 2011 voor het eerst onderzocht door de FBI op verdenking van omkoping en later ging hij dus als infiltrant namens de FIFA aan de slag.

Hij leidde een exorbitant luxeleven, maar liep tegen de lamp omdat hij geen cent belasting betaalde. Als informant probeerde hij vervolgens belastende informatie te verzamelen over bestuursleden van de bond. In hoeverre hij daarin is geslaagd, is niet duidelijk. De ethische commissie van de FIFA legde hem in 2015 een levenslange schorsing op, waardoor Blazer de rest van zijn leven geen voetbalgerelateerde activiteiten meer mocht uitvoeren.

