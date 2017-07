‘Chelsea keurt aankoop van 45 miljoen euro komende vrijdag’

Tiemoué Bakayoko vertrekt naar Chelsea. RMC meldt dat de club uit Londen met AS Monaco een akkoord heeft bereikt over een transfersom van 45 miljoen euro en dat de middenvelder aanstaande vrijdag medisch wordt gekeurd.

De transfer van de 22-jarige Bakayoko zat er al even aan te komen, want de clubs kwamen drie weken geleden al een principeakkoord overeen. Er werd toen gesproken over een transferbedrag van veertig miljoen, maar het lijkt er dus op dat de uiteindelijke som nog vijf miljoen hoger gaat uitvallen. Bakayoko kan een vijfjarig contract tekenen op Stamford Bridge.

Bakayoko, enkelvoudig international van Frankrijk, maakte zijn debuut in het profvoetbal bij Stade Rennes en na 28 wedstrijden in het eerste elftal maakte hij in de zomer van 2014 voor acht miljoen euro de overstap naar Monaco. In dienst van de regerend kampioen staat hij nu op vijf treffers en één assist in 92 optredens en daar lijkt het dus ook bij te blijven.