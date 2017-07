Update: ‘PSV krijgt nog voor maandag duidelijkheid over Van Ginkel'

PSV neemt Marco van Ginkel in ieder geval niet definitief over van Chelsea, zo heeft de directie laten weten aan het Eindhovens Dagblad. Een huurconstructie rondom de 24-jarige middenvelder behoort nog wel tot de mogelijkheden.

PSV had een meerjarig contract klaarliggen voor Van Ginkel en had hem deze week nog aan de selectie willen toevoegen, maar van een definitieve transfer komt het op dit moment in ieder geval niet. Of er een optie tot koop in de huurovereenkomst wordt opgenomen, is nog niet bekend, maar binnen PSV heeft men er vertrouwen in dat Van Ginkel deze zomer voor de derde keer op huurbasis wordt ingelijfd.

Zaakwaarnemer Karel Jansen liet woensdagmiddag aan Voetbal International al weten dat er schot in de zaak zit: “Ik wacht op een telefoontje van Chelsea. Dat zou vanavond gebeuren, maar dat kan ook nog een paar dagen duren.” Dat PSV een bod van 6,7 miljoen euro had uitgebracht op Van Ginkel, ontkende hij: “Dat er bedragen genoemd worden, verrast me. Ik ga op dit moment nog uit van een verhuur.”

Als de zesvoudig international van het Nederlands elftal terugkeert in het Philips Stadion, dan wordt hij na aanvaller Hirving Lozano en verdediger Derrick Luckassen de derde zomeraanwinst voor het team van trainer Phillip Cocu. Van Ginkel ligt nu nog tot de zomer van 2019 vast bij Chelsea en speelde tot op heden vier wedstrijden voor the Blues.

Marco van Ginkel gaat opnieuw terugkeren bij PSV. Zaakwaarnemer Karel Jansen laat aan De Telegraaf weten dat de Eindhovenaren vrijdag en anders tijdens het weekeinde duidelijk te krijgen. PSV gaat Van Ginkel huren, want hem definitief overnemen van Chelsea is financieel niet haalbaar. De Eredivisie-club huurde de Oranje-international al twee keer eerder van the Blues. Zijn contract op Stamford Bridge loopt door tot medio 2019.